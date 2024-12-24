Polis, zanlı S.K'nin Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde çalıştığı Penti isimli mağazadan 166 bin TL değerinde 277 adet kadın giyim çaldığını söyledi.

Polis, zanlının, diğer kardeşleri ile birlikte ise yine Dereboyu’nda faaliyet gösteren Caliope mağazasından 48 bin TL değerinde 141 adet muhtelif kadın giyim kıyafeti sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, E.S'nn de Penti’de çalıştığın ve bin 600 TL değerinde 2 adet kadın giyim çaldığını belirtti.

Polis, zanlıların evinde arama yapıldığını, kardeşlerin evinde yapılan aramada 272 adet etiketli kıyafet bulunduğunu söyledi.

Polis, E.S'nin evinde ise 2 parça kadın giyim bulduklarını belirtti.

Polis memuru, S.K'nin öğrenci, diğer iki kardeşinin ise ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlı E.S'nin de ülkede çalışma izniyle bulunduğunu açıkladı.

Tüm zanlıların suçlarını kabul ettiğini belirten polis, zanlı E.S'nin müstahdem tarafından sirkat, S.K'nin müstahdem tarafından sirkat ve sirkat, Ş.S ve S.K'nin ise sirkat suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı E.S'nin 25 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, S.K'nin 40 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, Ş.K ve S.K'nin 20’şer bin TL nakit teminat yatırmaları, birer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, tüm zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına da emir verdi.