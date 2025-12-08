Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayın ardından üç kişi polis tarafından tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Saldırı sırasında M.K.’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurulduğu, olayın sonucunda burun kemiğinin kırıldığı ve sağ el işaret parmağında çatlak oluştuğu bildirildi.

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi’nde 7 Aralık 2025 akşamı saat 21.00 sıralarında yaşanan kavga sonucu bir kişi ciddi şekilde yaralandı. İddiaya göre M.M.Y. (19), M.Y. (24) ve İ.G. (46), çalıştığı iş yerinden elektronik sigara tütünü çaldığı gerekçesiyle M.K.’yi (31) darp etti.

