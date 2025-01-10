Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26 Aralık 2024 – 07 Ocak 2025 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Şehit Kemal Köse Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın yatak odası içerisindeki dolapta muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyalarının çalındığı ve meselede zanlı olarak görülen G.N.(K-36)’nin tutuklandığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselede şikayetçi konumunda bulunan ikametgah sakinleri F.M.C.(E-39) ile P.C.(K-39)’nin, akrabaları tarafından kendilerine emaneten muhafaza etmeleri için verilen bahse konu ziynet eşyalarını, mal sahiplerinin haberi ve izni olmadığı halde satmak suretiyle çaldıkları ve akabinde, konu ile ilgili gerçekte olmayan bir hırsızlık suçu hakkında polise kasten yalan ifade verdikleri tespit edilmiştir. F.M.C. ve P.C. tutuklanmış olup, daha önceden tutuklanan ve mesele ile bağlantısı olmadığı tespit edilen G.N. ise serbest bırakılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.