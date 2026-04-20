Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“Bugün Hükumet Partilerinin ortak Grup Toplantısında varılan mutabakat gereği, HP ile ilgili tasarı Komiteye geri çekildi.

Grup Toplantısı öncesi Sayın Başbakan sendika temsilcileri ile de görüştü. Geçen haftadan beri de Ana muhalefet Partisi ile de görüşmeler yapılmıştı.

Neticede sağduyu galip geldi.

Komitede ekonomik şartlar tekrar masaya yatırılacak, taraflar tekliflerini birbirine iletecek ve bir ortalama akılla yasa tasarısına şekil verilecek.

Hükumet bu arada giderleri azaltıcı, gelirleri artırıcı birtakım uygulamalar da yapacak. Bu konuda sendikaların ve muhalefetin de teklifleri alınıp değerlendirilecek.

Umarım kimse bu uzlaşma ortamını; "İktidarın geri adımı, Sendikaların ve Muhalefetin zaferi" gibi sloganlarla mahvetmez.”