Hristodoulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti savaşın içinde yer almıyor, ancak coğrafi konumu ve bölgesel rolü nedeniyle gelişmelerin “tam kalbinde” bulunuyor”… dedi

Kıbrıs’ın NATO üyeliği ihtimaliyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Yarın NATO’ya katılmamız mümkün olsaydı, başvuru yapmaya hazırız. Ancak bu mümkün değil… ve sadece Türkiye’den veto almak için böyle bir adım atmak istemiyoruz.”

Aynı zamanda Avrupa savunmasının güçlendirilmesini de değerlendiren Rum Lider,

“Avrupa güvenlik ve savunması mümkündür… ve NATO ile ABD’yi güçlendirir, onlara karşı bir şey değildir.” Dedi

Rum Lider, Birleşik Krallık ile çok iyi ilişkiler olmasına rağmen İngiliz üsleri konusunun açık şekilde tartışılması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Üsler konusu konuşulmalı… bu, sömürge döneminden kalan bir mirastır. Ülkemizin hedef olmasını istemiyoruz. Başbakan ile bazı gelişmeler hakkında görüştüm ve bu krizin yönetiminde gördüğümüz bazı unsurlardan memnun olmadığımızı ifade ettim. Kriz sona erdiğinde, her şeyi masaya koymalı, konuşmalı ve üslerin geleceğine birlikte karar vermeliyiz.”