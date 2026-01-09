Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hristodulidis dün yaptığı yazılı açıklamada, AB ile Orta Doğu arasındaki ilişkileri güçlendirmenin dönem başkanı olarak ilk hedefleri arasında yer aldığını yineledi.

Hristodulidis, önceki gün gerçekleştirilen dönem başkanlığını üstlenme törenine AB liderliğinden kişiler ile bölge ülkelerinden siyasi şahsiyetlerin eş zamanlı katılımlarının, bu niyetin bir göstergesi olduğunu belirtti. Hristodulidis, AB ile Ürdün arasında ilk kez bir zirve toplantısının gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarının Ürdün, Suriye ve Lübnan’a birlikte ziyaret gerçekleştirmelerinin önemine de dikkati çeken Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta 23-24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Gayrı Resmi Toplantısı’nda da bu ilişki temelini öne çıkaracaklarını ifade etti.