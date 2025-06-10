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Toplantı sırasında, Guterres ayrıca kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Türkiye’de yaptığı son temaslar hakkında Hristodulidis’i bilgilendirdi.

Tarafların uzun süredir devam eden Kıbrıs sorununun çözümü için somut müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla ortak çaba göstereceği belirtildi.

Hristodulidis “tutuklamalarla Kıbrıs sorunundaki son ümit ışığını da söndürüyor”...

Hristodulidis “tutuklamalarla Kıbrıs sorunundaki son ümit ışığını da söndürüyor”...

Rum basınında yer alan haberlere göre, görüşmede iki lider, BM gözetiminde New York’ta yapılması planlanan genişletilmiş Kıbrıs konferansı öncesinde son gelişmeleri ele aldı. Hristodulidis ve Guterres, konferansın başarılı olmasını sağlama konusunda ortak kararlılıklarını dile getirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Pazartesi günü Fransa’nın Nice kentinde gerçekleştirilen Okyanus Konferansı’nın yan etkinliği kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

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