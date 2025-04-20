Rum radyosuna göre, Hristodulidis paskalya mesajında; “Zorluklara ve engellere rağmen hükümetinin, Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemininde ve AB ilke ve değerlerine saygılı bir çözüm için müzakereleri yeniden başlatma çabasına devam ettiğini” yineledi.

Müzakereleri yeniden başlatma çabasında, “İşgal duvarını yıkma hedefiyle belirli bir strateji temelinde ilerlediklerini ve bu stratejinin meyve vermeye başladığını” söyleyen Hristodulidis, hükümetinin “Ülke güvenliğini ve savunmayı güçlendirmek için ekonomiyi sağlam temellere dayandırdığına” işaret etti.

Nikos Hristodulidis mesajında, Güney Kıbrıs’ın, “Atlantik’in öteki tarafıyla kurduğu güçlü bağlar ile artık, AB ve geniş Orta Doğu coğrafyası için muteber bir ortak olduğunu” öne sürdü.