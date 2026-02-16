Politis ve diğer Rum gazetelerinde yer alan haberlere göre Hristodulidis, yaptığı açıklamada gelecek hafta dahi böyle bir toplantının gerçekleştirilebileceğini belirterek Kıbrıs Türk tarafını açıklamalarını eyleme dönüştürmeye çağırdı.

Güney Lefkoşa’da düzenlenen “Ay. Marona” kutlamaları çerçevesinde konuşan Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne New York’ta verdikleri söz doğrultusunda genişletilmiş bir toplantıda buluşmaya ve müzakere kazanımlarına tam saygı göstererek sürecin Crans-Montana’da kaldığı yerden yeniden başlatılmasını ilan etmeye hazır olduğunu ifade etti. “Hepimiz hazır olduğumuzu pratikte gösterelim ve açıklamaları bir kenara bırakalım” dedi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı ile mayıs ayında yapılacak milletvekilliği seçimlerinin süreci etkilemeyeceğini savunarak, Türk tarafında da irade olması halinde ilerleme sağlanabileceğini öne sürdü.

Holguin’in Değerlendirmesine Tepki

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, AB dönem başkanlığı ve seçim takviminin müzakerelerin yeniden başlamasını zorlaştırdığı yönündeki değerlendirmesine de yanıt veren Hristodulidis, bu argümanın “gülünç” olduğunu dile getirdi.

“Gelecek hafta genişletilmiş bir görüşmeye gitmeye hazır olduğumu söylerken bu durum müzakerelerin yeniden başlamasını nasıl imkansız hale getiriyor?” diyen Hristodulidis, seçimlerin süreci etkilemeyeceğini savundu.

Metehan Geçiş Kapısındaki Gecikme

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın “Agios Dometios” (Metehan) geçiş kapısındaki gecikmelere ilişkin açıklamasını da değerlendirdi. Yolun genişletilmesi konusunda kendi taraflarının hazır olduğunu belirten Hristodulidis, gecikmenin ara bölgede yaşandığını öne sürdü. Gecikme olmaması için çalışmayı kendilerinin yapmasını teklif ettiklerini ancak Kıbrıs Türk tarafının buna olumsuz yanıt verdiğini iddia etti.

Öte yandan Alithia gazetesi haberi “Holguin’in Değerlendirmelerindeki Uçurum” başlığıyla verirken, Fileleftheros “Holguin Ara Verdi” manşetini kullandı. Haravgi ise gelişmeleri “Kıbrıs Sorununda Donmuş Hareketlilik” başlığıyla okurlarına aktardı.