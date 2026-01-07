“Philenews” haber sitesine göre, Hristodulidis, ziyaretle ilgili açıklamasında, Ukrayna konusunda birçok olumlu gelişme gözlemlediğini belirterek, AB Konseyi Dönem Başkanı olarak ABD ve uluslararası toplumun barış anlaşması çabalarını desteklemek için neler yapabileceği konusunda bilgilendirmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Zelenskiy ise, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında birçok olumlu adım atılacağına inancını ifade ederek, ülkesinin aldığı destek ve insani yardım için minnettarlığını dile getirdi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hristodulidis, Kiev ziyaretinden birkaç hafta sonra Zelenskiy ile özlü ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz ve kararlı desteğini teyit etti.

Hristodulidis, bugünkü resmi açılış çerçevesinde Mısır Petrol Bakanı Karim Badawi, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya gelecek. Tören kapsamında devlet başkanlarını, hükümet temsilcilerini ve AB kurumlarının başkanlarını bizzat karşılayacak olan Hristodulidis, Güney Lefkoşa’daki Devlet Tiyatrosu’nda konuşma yapacak ve misafirleri onuruna akşam yemeği verecek.