Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, Türk Dünyası’nın Kıbrıs Türk halkı için yalnızca kültürel bir bağ değil, aynı zamanda uluslararası alanda görünürlüğü artıran güçlü bir dayanışma zemini olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Türk Dünyası ile yürütülen temasların özellikle gençlik politikaları açısından yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk gençliğinin Türk Dünyası gençleriyle ortak projelerde buluşmasının, hem kimlik bilincini güçlendireceğini hem de KKTC’nin uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda maruz bırakıldığı haksızlıklara da değindi.

Öztürkler, Güney Kıbrıs’da bugün gerçekleştirilen AB dönem başkanlığı resmi açılış töreninin, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türklerini yok sayan yaklaşımının ve adadaki ayrımcılığın en güncel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Öztürkler, Kıbrıs Türklerinin yıllardır izolasyonlar ve siyasi engellemelerle karşı karşıya bırakıldığını, buna karşın Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak AB çatısı altında temsil edilmesinin kabul edilemez bir çifte standart olduğunu vurguladı.

Öztürkler, bu yaklaşımın Ada’daki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saydığını ifade etti.

Bu durumun, AB’nin adadaki iki halk arasındaki dengeyi gözetmekten uzak, taraflı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Öztürkler, Türk Dünyası ile dayanışmanın bu çifte standartlara karşı en güçlü duruş olduğunu belirtti.

Kabulde söz alan Türk Dünyası Gençlik Vakfı Başkanı Ramazan İzol da, KKTC’nin Türk Dünyası için özel bir konumda bulunduğunu belirterek, gençlik alanında ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.