Fileleftheros gazetesi: “Başkan-Hükümet Hakkında Olumsuz İşaretler” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, gerçekleştirilen yeni bir anketin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hakkında halk arasındaki olumsuz düşüncelerin sürdüğünü gösterdiğini yazdı.

Habere göre, “Pulse Market Research” şirketi tarafından 600 kişinin katılımıyla 20-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 32’si Hristodulidis’in Kıbrıs sorununu idare ediş şeklinden “hiç memnun olmadıklarını” dile getirdiler.

Söz konusu soruya katılımcıların yüzde 33’ü “çok da memnun değilim” yanıtını verirken, yüzde 23’lük bir kesim “yeterince memnunum”, yüzde 4’lük bir kesim “çok memnunun” ve yüzde 9’luk bir kesim ise “bilmiyorum/yanıtlamıyorum” cevaplarını verdi.

Hristodulidis’ten duyulan “genel memnuniyetin” sorulması üzerine ise katılımcıların yüzde 31’i “hiç memnun değilim”, yüzde 38’i “çok da memnun değilim”, yüzde 22’si “yeterince memnunum”, yüzde 4’ü “çok memnunum” ve yüzde 5’i “bilmiyorum/yanıtlamıyorum” cevaplarını verdi.

Gazete, katılımcıların sadece dörtte birinin Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu ve ekonomi konularındaki politikalarını olumlu değerlendirdiklerini belirtirken, Hristodulidis’e yönelik desteğin günbegün erimekte olduğunu vurguladı.