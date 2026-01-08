Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite ilk olarak, “Türkiye Cumhuriyeti, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının (KKTC-UCVA) Kurulmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısını” ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Toplantıya davetli olarak katılan Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yetkililer konu ile ilgili görüşlerini Komiteye sundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi daha sonra, “İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisinin (Y.Ö.No:93/5/2025)” genel görüşmesine başladı. Komite, öneri ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısında ayrıca, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ile CTP Milletvekili Devrim Barçın da yer aldı.