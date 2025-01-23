Toplantıda, “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ilk olarak ele alındı. Komite, bu tasarıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecek.

Daha sonra, dört farklı “Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” birleştirilerek “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” adı altında görüşülmesine karar verildi. Bu tasarıya ilişkin çalışmalar da bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Ayrıca, iki farklı “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” birleştirilerek “Birleştirilmiş Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasa Tasarısı” olarak ele alındı. Komite, bu tasarı için de çalışmalarını ilerleyen toplantılarda sürdürecek.

Toplantının son kısmında, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” değerlendirildi ve bu tasarıya ilişkin çalışmaların devam etmesi kararlaştırıldı.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Ürün Solyalı, CTP Milletvekili Fide Kürşat ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.

Toplantıya, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi, Çevre Dairesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, KKTC Başsavcılık ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası temsilcileri davetli olarak katıldı ve görüşlerini sundu.