Komite, gündeminde bulunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı”, Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk önce “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle onaylayarak, Genel Kurul gündemine sevk etti.

“Çevre (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alan komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Son olarak, “Genel Kuruldan bir daha görüşülmek üzere Komiteye geri alınan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele alan komite, yasa önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi, Veteriner Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, KKTC Avcılık Federasyonu, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Altın Patiler Derneği, Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi ve Hint Horozu Severler Derneği’nden yetkili ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundular.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Alişan Şan, CTP milletvekilleri Sami Özuslu ile Salahi Şahiner ve Bağımsız milletvekilleri Hasan Tosunoğlu ile Ayşegül Baybars da katıldı.