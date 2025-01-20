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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanma girişimi başarısız oldu.

Meclis Genel Kurulunun toplanma girişiminde UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP Millletvekili Ali Pilli, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay meclis genel kurulunda yer almazken, Yeniden Doğuş Partisi Hükümet ortağı Erhan Arıklı ve YDP Milletvekili Talip Atalay da katılmadı.

Hükümet mensubu 5 Milletvekili katılmayınca Meclis Başkanı Ziya Öztürkler tepki gösterdi.

Öztürkler bu kez mecliste hazır bulunananlar yerine olmayanları sayıp genel kurulu tüzük gereği 24 saat sonrasına ertelediğini kduyurdu.

ATUN GÜNDEM KIBRIS’A KONUŞTU “CENAZE MAZERETİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Gündem Kıbrıs’a konuşan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, UBP’li vekillerden birinin yurt dışında olduğunu Ali Pilli’nin izinli, bir vekilin de geciktiğini söyledi.

YDP’li vekiller Erhan Arıklı ve Talip Atalay’ın ise “Cenazeye kaltılmak için” mazeret bildirdiğini ifade etti.

Cenaze mazeretinin yeni dönemde tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Atun, “Yakın akraba olduğu sürece anlaşılabilir bir mazerettir. Ancak meclisten icraat bekleyen bir halk var” dedi.

ATALAY “ONLAR KENDİ SORUNLARINI ÇÖZSÜN BİZE İHTİYAÇLARI YOK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kururlunun nisap krizi ile ilgili Gündem Kıbrıs’a konuşan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Talip Atalay, parti genel başkanı Erhan Arıklı’ya atıfta bulunanarak “Erhan bey açık bir şekilde ifade ediyor zaten. Bu ciddi bir mesele. Ciddi meseleler önce kendi (UBP) içinde halledilmesi lazım. Başkalarını suçlayarak değil. Ulusal Birlik Partisi kendi içinde birlik beraberliği sağlasın eksik olan da tamamlar” dedi.

“Oyun Oynamıyoruz” vurgusunu yapan Atalay, “Bu son tartışmalara kadar son 2 yılda UBP’nin yanında bizden daha sadık duran olmadı. Her kararlarına kendi vekillerinden daha fazla destek verdik. Meclis başkanlığı sürecinde de en sağlam desteği biz verdik ama onlar sahip çıkmadı” ifadelerini kulandı.

ATALAY “UBP KENDİ İÇİNDE BİRLİK SAĞLASIN”...

UBP’nin kendi içinde birlik olmadığını kaydeden Atalay, “memleket yönetmek ciddi bir iştir ama ciddiyet önce her partinin içinde birlikteliği sağlaması ile mümkündür. Sıkıntılarımızı söylüyoruz. Bunların dikkate alınmasını da söylüyoruz” dedi. Atalay, Arıklı’nın yazılı değil fakat sözlü olarak saat 13:00’te meclise katılım gösterileceğini muhataplarını bildirdiğini iddia ederek, “buna rağmen erteliyorlarsa onlar kendileri düşünsünler. Yapacak bir şey yok. Nisabı UBP, Demokrat Parti ile sağlayabilir 26 kişi. Sağlasınlar, son 2 haftadır sağlıyorlar” dedi.

Atalay konuşmasının devamında, “bunun sorumluluğu hükümettedir ama öncelikli olarak Ulusal Birlik Partisi’ndedir. Son sürece kadar bizden daha fazla destek veren kendi vekilleri dahil yoktur” ifadelerini kulandı.