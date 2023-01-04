Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili, ihanet gerekçesiyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı.

Ünlü oyuncu, Kaya Çilingiroğlu-Feraye Tanyolaç ilişkisinin ortaya çıktığı, 18 yıl önce yaşanan meşhur 'Ferrari' olayına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Sabah gazetesinin haberine göre; Hülya Avşar, önceki akşam kız kardeşleri Helin Avşar, Leyla Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya'da bir restoran çıkışında görüntülendi.

2005 yılında eski eşinin 'Ferrari' sorusunu Feraye anlaması sonucu ünlü şarkıcının aldatıldığı ortaya çıkmıştı.

Gece gezmesinde görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, habercilerin yeni aldığı arabayı kastederek "Hayırlı olsun efendim, Ferrari'yi yeni mi aldınız?" demesi üzerine alkolün de etkisiyle "Sen Feraye'yi nereden göreceksin?" şeklinde istemeden yeni ilişkisini itiraf etmişti.

"Dört sene iyi idare etmiş"

Hülya Avşar, o dönem magazin gündemine bomba gibi düşen olayın hatırlatılması üzerine, "Çok komik bir durum değil mi? O zaman çok koymuştu ama şimdi sadece gülüyorum. Kaya zaten çapkın bir adamdı. Ben aldatıldığımı dört sene sonra öğrendim. Dört sene iyi idare etmiş" diyerek, kahkahalarla oradan ayrıldı.