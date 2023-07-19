Kamuda yetkili sendikaların da desteğiyle komisyonun belirlediği asgari ücrete itirazlarını yazılı olarak vereceklerini kaydeden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Yaşanan hayat pahalılığı ortada. Çalışanları açlığa mahkum eden bu asgari ücrete tepki gösteren vatandaşlarımız da Çalışma Bakanlığı’nın önünde bizlerle birlikte tepkisini göstermeli” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu’nun yaptığı yazılı açıklama şöyle;

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun net 15 bin 750 TL olarak belirlediği asgari ücret, daha işçinin eline geçmeden yaşadığımız zamlar ve ülke şartlarında tamamen geçerliliğini yitirmiştir. Emekçiyi açlığa mahkum eden bu asgari ücrete itiraz hakkımızı, Cuma günü kullanacağız. Saat 09.00’da kamuda yetkili sendikalarla Çalışma Bakanlığı önünde yapacağımız o toplantıda tüm çalışanlarımız da seslerini yükseltmelidir. Emekçi hakkını ancak birlik olursa alabilir. Cuma günü Çalışma Bakanlığı önünde bu birliği hükümet edenlere göstermeliyiz.”