Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen 2110 m²’lik Fidanlık ve Üretim Tesisi hakkında bilgi verdi:
📌 “Yeşil alanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmak amacıyla üretime başladık!”
Tesisin Özellikleri:
✅ 200 m² Kapalı Sera Alanı: Modern üretim altyapısıyla bitkilerimiz daha sağlıklı büyüyecek.
✅ 80 m² Depo ve Yönetim Ofisi: Tesis yönetimini düzenli ve verimli hale getiriyoruz.
✅ 360 m² Gölgelikli Alan: Bitkilerimizin sağlıklı gelişimi için özel tasarım.
✅ 200 Metre Telleme: Fidanlık alanı güvence altında.
Tesisin Hedefleri:
▪ Sürdürülebilir Üretim: Çevre dostu yöntemlerle bitki üretimi.
▪ Ekonomik Çözümler: Peyzaj projelerinde maliyetleri düşürmek.
▪ Yeşil Alanların Artırılması: Daha fazla yeşil alan oluşturmak ve mevcut alanları korumak.