Bunlar da ilginizi çekebilir

▪ Yeşil Alanların Artırılması: Daha fazla yeşil alan oluşturmak ve mevcut alanları korumak.

✅ 360 m² Gölgelikli Alan: Bitkilerimizin sağlıklı gelişimi için özel tasarım.

✅ 80 m² Depo ve Yönetim Ofisi: Tesis yönetimini düzenli ve verimli hale getiriyoruz.

✅ 200 m² Kapalı Sera Alanı: Modern üretim altyapısıyla bitkilerimiz daha sağlıklı büyüyecek.

📌 “Yeşil alanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmak amacıyla üretime başladık!”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen 2110 m²’lik Fidanlık ve Üretim Tesisi hakkında bilgi verdi:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.