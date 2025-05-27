Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Danışmanı Hüseyin Işıksal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 3. Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Konferansı'nda, Kıbrıslı Türklerin yasa dışı izolasyon ve ambargoya maruz kaldığını ve hem Türk hem de Müslüman olmanın bedelini ödediğini belirtti.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "3. Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Konferansı", ikinci gününde Bakü'de devam ediyor.

AA’nın haberine göre "Avrupa'da Müslüman Karşıtı Yasaların Kurumsallaşması" başlıklı panelde konuşan Strasbourg Büyük Cami Başkanı Said Aalla, Müslüman karşıtlığının artık yalnızca aşırı sağ çevrelerde değil, kendisini demokrat olarak tanımlayan siyasetçiler ile ana akım medya aracılığıyla da kendini gösterdiğini bildirdi.

"İfade özgürlüğü kisvesi altında yapılan yayınlar, propaganda içerikli söylemlere geniş yer ayırıyor." diyen Aalla, bu söylemlerin giderek daha fazla akademisyen, iş insanı, gazeteci ve sıradan vatandaş tarafından da desteklendiği vurguladı.

Aalla, Fransa'da Müslümanlara yönelik yasaların sadece dini özgürlükleri değil, aynı zamanda vatandaşlık haklarını da tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Camilere yapılan baskınlar, başörtüsüne getirilen sınırlamalar ve Müslümanların sosyal hayatta karşılaştığı ötekileştirme, İslamofobinin sadece bireysel değil, kurumsal bir yapıya büründüğünü gösteriyor." dedi.

ABDÜLMACİD NECCAR: MEDYA ARACILIĞIYLA KAMUPYU MANİPÜLE EDİLİYOR

Tunuslu Profesör Abdülmacid Neccar ise Batı hukuk sistemlerinin Müslüman kimliğini hedef alan söylemleri meşrulaştırdığına dikkati çekti.

Güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle çıkarılan birçok yasanın Müslümanların haklarını kısıtladığını belirten Neccar, yasal düzenlemeler, görünüşte tarafsız olsa bile Müslüman karşıtlığının büyümesine, ayrımcılığın yasallaşmasına ve Müslümanlara yönelik kamu nefreti artışına katkı sağladığını kaydetti.

Neccar, özellikle Avrupa'da İslam'a yönelik artan ilgiyi engellemek isteyen bazı çevrelerin medya aracılığıyla kamuoyunu manipüle ettiğini söyledi.

HÜSEYİN IŞIKSAL: KIBRISLI TÜRKLER İSLAM VE TÜRK MİRASINI ADADAN SİLMEYE UĞRAŞANLARLA MÜCADE EDİYOR

Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Kıbrıslı Türklerin adada verdiği mücadelenin sadece kendi davası olmadığını ifade ederek, bu kutsal ve onurlu mücadelenin aynı zamanda Ada’da Türk ve Müslüman kimliğini yok sayanlara karşı olduğunu vurguladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, “İslamofobi Odağında: Önyargıları Açığa Çıkarmak, Damgaları Parçalamak” konferansına konuşmacı olarak katılan Işıksal, KKTC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na tam üye yapılması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konferans, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Bakü Uluslararası Çok Kültürlülük Merkezi, Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi, G20 Diyalog Formu ve İslam işbirliği Teşkilatı tarafından ortak düzenlendi. Konferansa, 50’den fazla ülkeden konuşmacı katıldı.

Konuşmasına Azerbaycan'ın milli gününü kutlayarak başlayan Prof. Dr. Işıksal, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin derin kardeşlik bağlarıyla örülü yıkılamaz ilişkilere sahip, bir millet 3 devlet olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Kıbrıs Türkü’nün 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla atılması ardından Rum egemenliğini ve azınlık olmayı kabul etmediği için günümüze kadar uzanan insanlık dışı ve hukuka aykırı ambargolara maruz kaldığını vurguladı.

Serbest ulaşım, doğrudan ticaret, uluslararası spor ve kültürel aktivitelere katılmak gibi en temel insan haklarının siyasete karıştırılmaması gerektiğini ifade eden Işıksal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldiği günden bu yana Kıbrıs Türk halkına yönelik yürütülen haksızlıklara karşı ortaya koyduğu eşit uluslararası statü ve egemen eşitliğe dayanan yeni siyasetini detaylarıyla anlattı.

"KKTC, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NA TAM ÜYE YAPILMALI"

KKTC hakkında bilgiler de veren Işıksal, KKTC’nin bir devlette olması gereken tüm özelliklere fazlasıyla sahip, dünyanın 20 ülkesinde temsilciliği bulunan, tam teşekküllü demokratik bir devlet olduğunu ve modern havalimanı, eğitim kurumları ve turizm tesisleriyle dünya ile her konuda entegre olmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Konuşmasının son bölümünde KKTC’nin Müslüman ülkelerden ambargoların kaldırılması konusunda destek beklediğini vurgulayan Işıksal, Müslüman ülkelerin bireysel çıkarlarını bir kenara bırakıp ortak çıkarlar için mücadele etmediği sürece İslamofobi ile mücadelede bir sonuç alınamayacağını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin adada verdiği mücadelenin sadece kendi davası olmadığını, bu kutsal ve onurlu mücadelenin aynı zamanda Ada’da Türk ve Müslüman kimliğini yok sayanlara karşı olduğunu anlatan Işıksal, KKTC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na tam üye yapılması çağrısı yaptı.