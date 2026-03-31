Politis gazetesi “Hala Sultan Tekkesindeki İbadet Neden Gerçekleşmedi” başlıklı haberinde Kıbrıs Türk tarafının Ramazan Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesine ziyaret düzenlenmesiyle ilgili çabasının “korku filmine” dönüştüğünü ve sonunda ibadetin gerçekleşmediğini belirtti.

Gazete KKTC Dışişleri Bakanlığının Rum kesimini ibadetçilerin ziyaretine izin vermemekle suçladığını, Rum hükümetinin ise şu ana kadar herhangi bir açıklamada bulunmadığını belirtti. Gazete Rum Dışişleri Bakanlığından bir “kaynağa” dayanarak Kıbrıs Türk tarafının istişare sürecini terk ettiğini ve ibadetedz katılacak olanlarla ilgili ek bilgiler istendiğinde istişareye geri dönmediğini öne sürdü.

Haberde KKTC Dışişleri Bakanlığının cumartesi günü yaptığı açıklamada Rum kesimini Kıbrıs Türk tarafının 21 Mart’ta Hala Sultan Tekkesine ibadetçilerin toplu ziyaret yapmasıyla ilgili talebini reddetmekle ilgili suçladığı, bunun üzerine ziyaretin bayramın son günü olan 22 Mart ardından da 28 Mart’ta yapılmasının önerildiği belirtildi.

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığından bir “kaynak” ise gazeteye açıklamasında Kıbrıs Türk tarafının İsveç Büyükelçiliği himayesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi"ne konuyla ilgili bir başvuruda bulunmadığını söyledi.

Habere göre bunun geçmişte de izlenen prosedür olduğunu söyleyen aynı kaynak, Kıbrıs Türk tarafının "“Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi"ne başvurmaya itiraz ettiğini ve zaman kaybedildiğini söyledi.

Gazete aynı “kaynağa” dayanarak Rum Yönetimi'nin başvuru UNFICYP’e yapılmasına rağmen bunu kabul edeceğini söylediğini ve böylece yeni bir tarih belirlendiğini kaydetti. Kıbrıs Rum tarafının ibadetin 28 Mart tarihinde gerçekleşmesine rıza gösterdiği yer alan haberde, Güney Kıbrıs’ta artan güvenlik riski ve Orta Doğu’daki savaşın meydana getirdiği koşullar yüzünden ibadetçilerin sayısına kısıtlama getirildiği belirtildi.

Gazeteye göre Rum Dışişlerinden söz konusu “kaynak” açıklamasında verilen onayın TC kökenlilerin Hala Sultan Tekkesine istisnai ulaşımıyla alakalı olduğunu ve bu sürecin de organizasyon gerektirdiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının ibadetçilerin isim ve soy isimlerinin yer aldığı bir listeyi de başvuruya eklediğini, ancak Rum kesiminin ek bilgiler istediğini yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının ise ek bilgilerle istişareye geri dönmediği gibi, sınır kapısından da geçmeyi denemediğine işaret etti.

-Dini Yol Ofisi

- Kıbrıs Türk tarafından ibadetçilerin Hala Sultan Tekkesine götürülmesinin, dini liderlerin inisiyatifiyle kurulan “Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi"nin arabuluculuğuyla gerçekleştirilmeye başladığını yazan gazete, anlaşmanın TC kökenlilerin dini özgürlüğü kullanma hakkıyla alakalı olduğunu yazı. Haberde Kıbrıslı Türklerin sınırdan sorunsuz geçebildiklerine de işaret edildi.

Gazete en nihayetinde bir formül üzerinde anlaşıldığını ve pandemi dönemine kadar ofisin ibadetçilerin ulaşım sürecinin düzenlenmesi için arabuluculuk yaptığını kaydetti.

Habere göre Kıbrıs Türk tarafından bir “kaynak” ise gazeteye açıklamasında korona döneminin ardından ibadetlerin UNFICYP aracılığıyla gerçekleştirildiğini, ancak Rum kesiminin bunun bu kez Dini Yol Ofisi aracılığıyla yapılması gerektiğinde ısrar ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının çalışma şeklini benimsemdiği için Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi'ne katılmayı durduğunu kaydeden söz konusu “kaynak”, Ofis'in şu an aktif olmadığını da ifade etti.

Gazeteye göre söz konusu “kaynak” iki lider arasında güven inşa edilmeye çalışıldığı bir zamanda, Rum kesiminin katı bir tutum sergilemesi, en baştan hayır demesi ve son anda Kıbrıs Türk tarafını ibadetin söz konusu tarihte çok az sayıda katılımcıyla gerçekleştirilebileceği konusunda bilgilendirmesinin üzücü olduğunu da sözlerine ekledi.