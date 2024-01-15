Galatasaray'da sakatlığı gerekçesiyle sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'nin bu hafta İstanbul'a dönüş yapması bekleniyor.

Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a giden ve ardından gözündeki problem nedeniyle 20 günlük dinlenme sürecine başlayan Icardi, İstanbul'a dönüyor.

Sabah'ın haberine göre, 30 yaşındaki futbolcunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında da oynamasının zor olduğu öne sürüldü.

Mauro Icardi bu sezon sarı kırmızılı formayla 27 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 17 gol atıp 6 asist kaydetti.