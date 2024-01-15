Politis gazetesi “Cyprus Times” tarafından “Analyctica Market Research” şirketine 10-12 Ocak tarihleri arasında, 2 bin 566 kişinin katılımıyla yaptırılan anket sonuçlarına yer verdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, popülerliği üç ay öncesine kıyasla azalırken, bu oran yüzde 52’den (Eylül 2023), yüzde 34’e düştü.

Ankete katılanların yüzde 53’ü ise Hristodulidis için olumsuz görüş dile getirirken yüzde 12’si ne olumlu ne de olumsuz görüşe sahip olduğunu ifade etti.

Kabine değişikliğinden memnun olup olmadıkları sorusuna ise ankete katılanların yüzde 44’ü hiç memnun olmadığını, yüzde 21’i o kadar memnun olmadığını; yüzde 14’ü yeteri kadar memnun; yüzde 9’u ise çok memnun olduğunu dile getirdi.