İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ve beraberindeki heyeti bugün makamında kabul etti. Görüşmede, Kurudere Köyü’nde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu telef olan küçükbaş hayvanlar ve üreticilerin yaşadığı mağduriyet gündeme geldi.

Bakan Oğuz, hayvan üreticilerinin zarar görmemesi adına ağılların güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesinin önemine dikkat çekti. Bu tür olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca, benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Yerel Yönetimler Müdürlüğü ve Avcılık Federasyonu’nun katılımıyla bir toplantı düzenlenmesi yönünde karar alındı. Bu toplantıda, başıboş köpekler konusunda alınabilecek önlemler detaylı şekilde ele alınacak.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yeni görevine başlayan Adil Onalt’ı ve yönetim kurulunu tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.