Dursun Oğuz başkanlığındaki heyet, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da 21–22 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen 10. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Afet Riskini Azaltma Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Bakan Oğuz’a toplantıda; KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslamabad Temsilcisi Buket Kop ve Üçüncü Sekreter Yaşar Yılancılar eşlik etti.

“Afetler Sınır Tanımayan Küresel Bir Gerçektir”

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Oğuz, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Afet Riskinin Azaltılması Bakanlar Toplantısı vesilesiyle katılımcılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Afetlerin yalnızca ülkeleri değil, tüm bölgeyi ve insanlığın ortak geleceğini yakından ilgilendiren küresel bir gerçek olduğunu vurgulayan Oğuz, afetlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkileriyle kalkınma süreçlerini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

İklim değişikliği, hızlı kentleşme, çevresel bozulma ve nüfus artışı gibi faktörlerin afet risklerini her geçen gün daha karmaşık ve yıkıcı hâle getirdiğini belirten Oğuz, bu nedenle reaktif değil, önleyici ve bütüncül bir yaklaşımın artık bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

KKTC’den Bölgesel İş Birliği Vurgusu

Bakan Oğuz, ECO bölgesinin deprem, sel, kuraklık, heyelan ve orman yangınları gibi birçok afete karşı hassas bir coğrafyada yer aldığını ifade ederek; bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme, erken uyarı sistemleri ve bölgesel dayanışma konularında daha güçlü bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ECO üyesi ülkeler arasında deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasını güçlü biçimde desteklediğini dile getiren Oğuz, EİT Vizyon 2025 hedeflerine bağlılığın sürdüğünü vurguladı.

Uluslararası Taahhütlere Destek

Bakan Oğuz, Birleşmiş Milletler Sendai Afet Riskinin Azaltılması Çerçevesi başta olmak üzere uluslararası taahhütlerle uyumlu bölgesel mekanizmaların güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, KKTC’nin sahip olduğu bilgi ve tecrübeleri ECO üyesi ülkelerle paylaşmaya ve ortak projeler geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

İslamabad Bildirisi Onaylandı

Pakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ECO üye devletleri; teknoloji kullanımı, afet verilerinin paylaşımı, erken uyarı sistemleri ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gibi başlıklarda ortak yaklaşımları ele alındı. Toplantının sonunda “İslamabad Bildirisi”nin onaylandı.

Toplantıya Pakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Özbekistan ve Afganistan’dan bakanlar ve üst düzey temsilciler katılıyor.