İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Meclis Genel Kurulu'nda, belediyelerle kayıtlılık anlamında çalışmaları yürüttüklerini kaydederek, Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi’nin son durumu hakkında bilgi verdi.
Oğuz, proje kapsamında, 10 belediyeyle ilerleme kaydedildiğini, kalan 8 belediyeyle toplantılar yapıldığını, kısa sürede protokollerin imzalanacağını belirtti.
Muhtarların yürüttükleri çalışmaların önemine vurgu yapan Bakan Oğuz, muhtarlara yönelik hükümetin gelen talepleri değerlendirdiğini ve bu kapsamda çalışıldığını aktardı.
Yasa tasarısının madde madde görüşülmesinin ardından üçüncü görüşmesine geçildi. Yasa tasarısı, 35 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.