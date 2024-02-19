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Yasa tasarısının madde madde görüşülmesinin ardından üçüncü görüşmesine geçildi. Yasa tasarısı, 35 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Muhtarların yürüttükleri çalışmaların önemine vurgu yapan Bakan Oğuz, muhtarlara yönelik hükümetin gelen talepleri değerlendirdiğini ve bu kapsamda çalışıldığını aktardı.

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