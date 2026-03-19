İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm İslam âleminin bayramını kutladı.

Oğuz mesajında, bayramların dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, “Barış, huzur ve dayanışmanın güç kazandığı bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaş ve çatışmalara da dikkat çeken Oğuz, bu durumun bayram sevincine gölge düşürdüğünü belirtti. Ülkeler arasında süregelen savaşların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Oğuz, uluslararası topluma barışın tesisi için daha etkin adımlar atılması çağrısında bulundu.

Tüm halkın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Oğuz, bayramın birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini temenni etti.