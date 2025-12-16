Kaymakamlıklar ile Polis Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde yürütülen denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmayan kişilere yönelik incelemeler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Girne’de, biri 2020, diğeri ise 2021 yılından bu yana ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edilen iki kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kamu düzeninin, güvenliğin ve yasal düzenin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca, ilgili tüm kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilerek devam edeceği ifade edildi.