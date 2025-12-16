İskele’de 2023 yılında bir eğlence mekanı önünde yaşanan ve Hüseyin Mavideniz’in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili dava, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin İskele’de gerçekleştirdiği duruşmayla devam etti. Başkanlığını Hasan Dağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları ve Yargıç Cemal Gündüz’ün yer aldığı mahkeme heyeti huzurunda görülen davada, Başsavcılığın en kritik tanıklarından biri olan Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz dinlendi.

Sanıklar Mehmet Yazıcı ve Doğu Ömer Alçıner duruşmada hazır bulunurken, Dr. Deniz’in aktardığı otopsi bulguları ve mahkeme salonunda izletilen görüntüler, duruşmaya katılan herkes üzerinde derin bir etki yarattı.

OTOPSİ GÖRÜNTÜLERİ MAHKEME SALONUNDA İZLETİLDİ

18 Ağustos 2023 tarihinde Hüseyin Mavideniz’e otopsi yapan Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, yaptığı iç ve dış muayenelerde tespit ettiği bulguları mahkemeye detaylı şekilde aktardı. Anlatım sırasında otopsiye ait görüntülerin de mahkeme salonunda izletilmesiyle atmosfer bir anda değişti. Görüntülerin ekrana yansımasıyla birlikte salon adeta buz kesti.

Dr. Deniz, Mavideniz’in yere düştükten sonra bir süre daha hayatta olduğuna işaret eden tıbbi bulgular tespit ettiklerini ifade ederek, ölümün ani değil, yavaş gelişen bir süreç sonucunda gerçekleştiğini vurguladı.

“İLK DARBE YUMRUK DEĞİL, AVUÇ İÇİYLE”

Adli Tıp Uzmanı Dr. Deniz, sanık Mehmet Yazıcı’nın Hüseyin Mavideniz’e vurduğu ilk darbenin yumruk değil, avuç içiyle atılmış bir darbe olduğunun otopsi bulgularıyla belirlendiğini açıkladı. Bu tespitin açıkça otopsi raporunda yer aldığını belirten Deniz, darbenin ardından Mavideniz’in dengesini kaybederek kontrolsüz biçimde yere düştüğünü söyledi.

Dr. Deniz, Mavideniz’in önce sırtını, ardından başını sert şekilde zemine çarptığını; bu düşmenin ölümcül süreci başlatan en önemli etkenlerden biri olduğunu kaydetti.

114 MİLİGRAM ALKOL, KONTROLSÜZ DÜŞÜŞ VE YAVAŞ GELEN ÖLÜM

Otopsi sırasında yapılan toksikolojik incelemelere de değinen Dr. Deniz, Hüseyin Mavideniz’in olay anında 114 miligram alkol tesiri altında olduğunu belirtti. Bu durumun reflekslerini ve denge kontrolünü olumsuz etkilediğini ifade eden Deniz, düşmenin bu nedenle daha kontrolsüz ve ağır sonuçlar doğuracak şekilde gerçekleştiğini söyledi.

“Mavideniz’in ölümü bir anda olmadı” diyen Deniz, önce solunumun, ardından kan dolaşımının durduğunu ölüm sürecinin zamana yayılarak gerçekleştiğini mahkemeye aktardı.

36 DAKİKA AMBULANS BEKLEDİ, 18 DAKİKA YAŞAM BELİRTİSİ GÖSTERDİ

Duruşmanın en dikkat çekici anlarından biri, Dr. Deniz’in olay yerinde yaşanan zaman kaybına ilişkin açıklamaları oldu. Meslek hayatında yaklaşık 5 bin otopsi yaptığını belirten Deniz, Hüseyin Mavideniz’in olay yerinde 36 dakika boyunca ambulans beklediğini ifade etti.

Kamera görüntülerinin de izlendiği duruşmada Deniz, Mavideniz’in düştükten sonra yaklaşık 18 dakika boyunca yaşam belirtisi gösterdiğini, bu sürede yapılacak tıbbi bir müdahalenin hayati öneme sahip olabileceğini vurguladı.

“ERKEN MÜDAHALE EDİLSEYDİ YAŞAMA ŞANSI VARDI”

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, mahkemede verdiği ifadesinde şu sözlerle salonda derin bir sessizlik yarattı:

“Hüseyin Mavideniz, düştüğü anda müdahale edilseydi yaşama şansı olabilirdi. Ölüm yavaş gelişti. Bu, tıbbi olarak kurtarılabilir bir süreçti.”

Deniz, Mavideniz’in kontrolsüz düşüş sonrası önce omzunu, ardından başını vurmasının ölümcül sonuçlara yol açtığını, ancak zamanında müdahale edilmesi halinde sonucun farklı olabileceğini yineledi.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR: TANIK İSTİNTAKI BUGÜN SÜRECEK

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz’in beyanlarının ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dr. Deniz’in, savunma avukatları tarafından istintak edilmesine bugünkü celsede devam edileceği bildirildi.

Hüseyin Mavideniz’in ölümüne ilişkin dava, hem adli hem de toplumsal boyutuyla kamuoyunda yakından takip edilmeyi sürdürüyor.

