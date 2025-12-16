Şehit Ruso Ortaokulu öğrencileri, çevreye duyarlı ve saygılı nesiller yetiştirmeyi; öğrencilerin doğayla bağ kurmasını hedefleyen “Yeşil Okullar Projesi" kapsamında, plastik şişe kullanımının azaltılması, çevreye en az zarar verecek bir bilinç yaratmak amacıyla termos kullanımının artırılmasına yönelik proje sundular. Öğrenciler, projelerinin hakkındaki dilekçeyi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman’a sundular ve bu konuda destek beklediklerini ifade ettiler.

Nilden Bektaş Erhürman, bir çevre mühendisi olarak, çevre konusunda gösterilen bu duyarlılıktan dolayı tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, her şeyin eğitim ile başladığını, okulun da bunun ilk basamağı olduğunu vurguladı.

“Çevre çok önemli, atıklar ve az atık kullanımı konusu bir kültür olmalıdır. Bu kapsamda yürütülecek her türlü projeye bizler hazırız. Her alanda olduğu gibi, burada da iş birliği önemlidir. Siz, çocuklar yeter ki isteyin biz yaparız” diyen Nilden Bektaş Erhürman, ülkemizin çevre konusunda avantajlı bir ülke olduğunu, çevre sorunları yaşanmasına rağmen, bilinçli şekilde üretilen bu tarz çevre koruma amaçlı projelerin oldukça önemli adımlar olduğunu ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman, projelendirilen okullarda farkındalığın artmasına yönelik çalışmayı desteklemekten memnuniyet duyduğunu yineledi, küçük yaştan çevreyi sahiplenmek ve desteklemenin oldukça önemli olduğunu belirtti. Nilden Bektaş Erhürman, bu gurur verici tabloda değerli öğretmenlere bu konuda gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Okullarda çevre destekli projeleri görmenin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Nilden Bektaş Erhürman, “Bu anlamlı yolda vazgeçmek yok, bilinçlenerek yola devam” dedi. Bu tarz projelerle okullarda anlamlı kazanımların elde edileceği vurgusu yapan Nilden Bektaş Erhürman, fikirler üreterek, bunları yazıya dökmenin, bugün burada bir araya gelmenin önemli olduğunu ve sorumluluk bilincini geliştirdiğini gösterdiğini belirtti. Nilden Bektaş Erhürman “Çevre yönetimine destek olunması, iş birliğini gerektirir ve çevreyi sahiplenip özellikle çocuklarla yapılan her proje, sevgi ve enerji içerir” dedi.



Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Müdürü Ergin Mazharoğlu ise, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 4 yıldır “Yeşil Okul” kapsamında yürütülen çalışmalarla önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Engin Mazharoğlu, “Teknoloji ve Tasarım” dersi kapsamında yürütülmesi hedeflenen bu proje ile termos kullanımı artışını amaçladıklarını ifade ederek, bunun teşviki için kampanyanın bu okulda başlamasını istediklerini belirtti ve bu kapsamda Nilden Bektaş Erhürman’ı Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’na davet etti.



Engin Mazharoğlu, toplumda çevreyi korumak, çevre bilinciyle farkındalığı yüksek nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanan çevre projesi kapsamında Nilden Bektaş Erhürman’a hediye takdiminde bulundu.