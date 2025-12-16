Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından hayata geçirilen “Güvenli Okul Projesi” çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaokul ve Liselerde görev yapan Müdür, Müdür Muavini ile Disiplin Kurulları’nda görevli öğretmenlere yönelik “Yasa Dışı Bağımlılık Yapan Maddeler ve Etkileri” ile “Adli Şuçlarda Farkındalık” konularında, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda bugün eğitim gerçekleştirildi.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Okulu Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan alanında uzman Polis Mensupları tarafından verilen eğitimler ile Polis-Öğretmen İlişkileri değerlendirildi.

Eğitimde konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Yusuf İNANIROĞLU; eğitim-öğretim yılı başında Polis Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Güvenli Okul Projesi’nden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve başlatılan bu uygulamadan dolayı Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e teşekkür etti.

Polis Genel Müdürü Ali ADALIER ise yaptığı konuşmada; PGM tarafından başlatılan Toplum Destekli Polislik Uygulamaları’nın bir parçası olan Güvenli Okul Projesi kapsamında, öğretmenlere, ailelere ve öğrencilere yönelik eğitim verilmesinin karara bağlanmasının ardından ilk kez gerçekleştirilen eğitim sayesinde, okul idarecileri ile öğretmenlerin Adli ve Narkotik konularında bilinçlenerek, Polis ile Okul İdarecileri arasındaki ilişkilerin güçlendiğini vurguladı. PGM ADALIER ayrıca, Polis Genel Müdürlüğü olarak yeni dönemde projeli çalışmalara ve eğitimlere öncelik verilerek, “Güvenli Okul” konusunda farkındalığın artırılacağını da belirtti.