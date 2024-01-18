Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ali Anıl Yüce’nin görevden alınmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı Cumhurbaşkanı Tatar adadan ayrıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yüce’nin yerine Ertunç Doğu atandı.

Yüce, 21 Eylül 2021 tarihinden beri görevdeydi. 