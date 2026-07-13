Gündem Kıbrıs Özel Haber

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirirken, Geçitkale-Serdarlı bölgesinde yapmak istediği yeni projeleri anlattı. Kasım, geride kalan 3.5 yılda altyapı projelerine ağırlık verdiklerini ifade ederek, yeni dönemde hayata geçirmek adına birçok projelerinin olduğunun altını çizdi.

“Birçok noktaya dokunduk”

Belediyeler Reformu ile birlikte birleşen belediyelerden biri olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım birleşme sürecini anlattı. Kasım, “2022 yılında seçimlerinin ardından Serdarlı ve Geçitkale Belediyeleri birleşti. Serdarlı Belediye Başkanlığında olan bir deneyimimiz vardı. Bu deneyimle birlikte Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin birleşmesini sağladık. Birçok noktaya dokunduk. Reformun, yasaların ve tüzüklerin getirdiği yenilikler yaptık. Yaklaşık 1.5-2 yıllık süreç reformun ve yasaların altını doldurmakla geçti. Şuan kurumsal bir belediye yapısına geldik” ifadelerini kullandı.

“16 köye hizmet veriyoruz”

Hizmet verdikleri alan hakkında da bilgi veren Kasım, “270 kilometrekare alana hizmet veriyoruz. Belediyeler arasında dördüncüyüz alan açısından. 16 köye hizmet veriyoruz. Personel sayımız 129 kişidir” diyerek belediyenin çalışma alanları ve çalışan sayısı hakkında genel bilgiler paylaştı.

“Hem altyapıya hem sosyal işlere hem de araç filomuza yatırımlar yapıyoruz”

Geçitkale-Serdarlı bölgesinde belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kasım, “Her noktada çalışmalarımız devam etmektedir. Hem sosyal anlamda hem de altyapı bakımından çalışmalarımız vardır. Geçitkale Belediyesi de Serdarlı Belediyesi de güçlü olmayan belediyelerdi ve maddi sıkıntıları olan belediyelerdi. Altyapılara fazla yatırım yapılamamıştı. Bu bağlamda hem altyapıya hem sosyal işlere hem de araç filomuza yatırımlar yapıyoruz. Bu bağlamda baya değişimler ve gelişimler oldu. Baya araç aldık ve her köyümüzde yaptığımız bir projemiz vardır. Sosyal anlamda gençlerimize, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza yaptığımız birçok projemiz bulunmaktadır” diye konuştu.

“Köylerin öncelikli olarak ihtiyaçları neyse oradan başlayarak altyapı çalışmalarına devam ediyoruz”

Bölgede yapılan altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Kasım, “Tüm köylerimizde asfalt dökümü yapıldı. Kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Yolların tadilatları yapıldı. Su altyapısını değiştirdiğimiz köylerimiz bulunuyor. Sırasıyla tüm köylerimizi bir programlama çerçevesine dahil ettik. Muhtarlarımızla birlikte tüm bu çalışmaları gerçekleştirdik. Köylerin öncelikli olarak ihtiyaçları neyse oradan başlayarak altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Su altyapısı olarak Çınarlı, Mallıdağ köylerimizde çalışmalar yaptık. DSİ ile işbirliği içerisinde Türkiye suyunun bölgemize ulaşması için Serdarlı, Pınarlı, Gönendere ve diğer birçok köyümüze bağlantılar yapılıyor. En kısa süre içerisinde bu çalışmalar tamamlanarak köylerimize Türkiye’den gelen su da verilecek” diye konuştu.

“Reformla birlikte özellikle yüzölçümü kriterinin getirilmesi bize bir avantaj sağladı”

Belediyeler Reformu ile birlikte belediyelere ayrılan kaynakta yapılan değişiklikler ve devlet katkı payı hakkında değerlendirmelerde bulunan Kasım, “Serdarlı Belediye Başkanlığı açısından baktığım zaman çok güzel değişimler yaşandı. Çünkü Serdarlı Belediye Başkanı iken, önceki dönemde personel maaşları taksit taksit ödenirdi, 4 yıl boyunca personel ödemelerimizi hiç aksatmadık ve personeli ödediğimizde büyük bir başarı gibi bize gelirdi. Ancak şuanda reformla birlikte özellikle yüzölçümü kriterinin getirilmesi bize bir avantaj sağladı. Gelen katkımızla birlikte hem personelimizin ödemesini yapıyoruz, hem araç gereçlerimize yatırım yapıyoruz hem de projelerimize yatırım yapabiliyoruz. İlk zamanlarda reforma karşı olan birisiydim. Çünkü Serdarlı köyü bir Türk köyüydü. Polisi vardı, sancaktarlığı vardı. Belediye kapanacak bağlamında konuşmalar olduğu için ilk zamanlarda ben karşıydım. Kapanmanın olmayacağını ve belediyelerin birleşip güçleneceği anlatıldıktan sonra savunmaya başladım. İyi ki bu reform gerçekleşmiş” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin her zaman belediyemize katkıları oluyor”

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne katkıları hakkında da bilgi veren Kasım, “Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin her zaman belediyemize katkıları oluyor. Serdarlı Belediyesi’nde iken de bu böyleydi, şimdi de böyle. Sene başında bize 27 Milyon TL’ye yakın asfalt altyapısı için yardımda bulundular. Buradan sayın büyükelçime ve anavatanımıza her zaman yanımıza oldukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Araç filomuz komple değişmiştir”

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nde yapılan araç yatırımları hakkında bilgi veren Kasım, “Araç filomuz komple değişmiştir. Serdarlı Belediyesi’nin de Geçitkale Belediyesi’nin de bir kamyonu yola çıkardı, üç defa su değiştirmek için yolda dururdu. Ancak biz 3 tane kendinden yükleyici olan kamyon aldık, 2 tane sıfır kepçe aldık, 8-9 tane çift kabin iş aracı aldık. Binek araçlar aldık. Nereden baksanız, en az 70-80 aracı belediyemize katmış bulunmaktayız. Filo olduğu gibi değişmiştir. Evet eksiklerimiz var ancak her ay ödeme planı yaparak, her ay yeni bir araç belediyemize kazandırıyoruz. Araç olmadan belediyede iş yapamazsınız. Personelin çalışması ve bölge halkımıza hizmet edebilmesi için yeterli araç olması gerekiyor. Onu da belediyemize sağlıyoruz” diye konuştu.

“Her köyümüzde peyzaj çalışmaları yapıyoruz”

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak her köyde peyzaj çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Kasım, “Her köyümüzde peyzaj çalışmaları yapıyoruz. Elimizde olan parkları yeniledik ve park olmayan bölgelere yeni parklar yaptık. 16 köyümüzde de parkların yenilenmesi ve olmayanların da yapılması sağlanmıştır. Birçok bölgemizde de devam eden çalışmalarımız bulunmaktadır. Bütün köylerimizi ayırmadan bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Spor tesisleri ve halı sahalar yaptık. Örneğin Geçitkale’nin girişinde futbol sahası vardı. Oraya bir halı saha yaptık. Eski ve atıl durumda olan bir halı saha vardı. Onu voleybol ve basketbol sahasına çevirdik. Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri 2026 Sporfest adında bir festival düzenledik. Orada çok güzel bir şenlik vardı. Bu tür etkinlikler ile bölgemize ve ülkemize katkılar sağlıyoruz” dedi.

“Okullarımızın ne eksiği varsa okul müdürlerimizle ve Eğitim Bakanlığı ile birlikte sürekli işbirliği içerisindeyiz”

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak bölge okullarına sağladıkları katkılardan da bahseden Kasım, “Bizim yönetim anlayışımıza göre, bölgemizdeki bütün kurumları sanki kendi kurumlarımızmış gibi kabulleniyoruz. Okullarımız, sağlık ocaklarımız, polisimiz, itfaiyemiz, tarım dairesi ve kaymakamlık olsun, bütün bunlara iş ve maddi anlamda katkılar sağlıyoruz. Eğitime çok büyük katkılarımız oluyor. Bize bağlı olan 6 tane okulumuz bulunmaktadır. Okullarımızın ne eksiği varsa okul müdürlerimizle ve Eğitim Bakanlığı ile birlikte sürekli işbirliği içerisindeyiz. 6 okulumuzda da baya yatırımlarımız oldu. Sadece Cumhuriyet Lisesi Yeniceköy’dedir. Yeni okulumuz bitti yeni eğitim döneminde onlar da bölgemize gelecekler. Depremden sonra Cumhuriyet Lisesi Kapatıldı. Yeniceköy’de 3 belediye ortak çalışma yaparak yeni bir polis okulunu yarattık ve o da teknik lise olarak devam edecek. Bu da ülkemize kazandırdığımız bir okul oldu. Bütün okulların ne ihtiyaçları varsa karşılıyoruz. Geçitkale İlkokulu’na sıfırdan tuvalet yaptık. Gönendere İlkokulu’na yine aynı şekilde yeni tuvalet yaptık. Okulların parklarını yeniledik. Serdarlı okulunda parkını yeniledik ve alanın üstünün kapatılmasını sağladık. Ulukışla İlkokulu’na konteyner sınıflar monte ettik. Okullarımızın eksik neyi varsa müdürlerimiz bize ulaşıyor ve bizler de yardımcı oluyoruz” dedi.

“Bizim bölgemizde nüfusumuz 10 bin kişi civarındadır”

Bölgenin nüfusu hakkında da bilgi veren Kasım, “Bizim bölgemize nüfusumuz 10 bin kişi civarındadır. Ancak devlet katkısını 7200 kişi üzerinden alıyoruz. Nüfus sayımının yapılması gerekir ki ülkenin de nüfusu ortaya çıksın. Biz belediyeler olarak bölgemizde yaşayan insan sayısını biliyoruz. Ancak yine de sayım yapılırsa daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sosyal belediyecilik anlamında en merkezdeki belediye ne yapıyorsa biz daha fazlasını yapıyoruz”

Sosyal belediyecilik anlamında Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Kasım, “Sosyal belediyecilik anlamında en merkezdeki belediye ne yapıyorsa biz daha fazlasını yapıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evlerinde kuaförlük hizmeti veriyoruz. Say boyası, tıraş gibi konularda gençlerimiz giderek bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Geziler düzenliyoruz ve bir bölgeye gidip gezerek, yemek ikram ederek, tekrardan evlerine getiriyoruz. Kadınlarımız için yaptığımız elişi çalışmaları var. Derneklerimizle birlikte yaptığımız festivallerimiz var. 7 köyümüzde de 7 ayrı festivalimiz var. Diğer yandan belediyemizin de Geçitkale ve Serdarlı da yaptığı festivaller bulunmaktadır. Bu bağlamda da sosyal belediyecilik anlamında katkılar sağlıyoruz. Diğer yandan bölgemizde spor kulüplerimize destekler sağlıyoruz. Biliyoruz ki gençlerimize yapılan yatırım, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Eğitime ve spora en üst düzeyde yatırım yapan bir belediyeyiz” dedi.

Bölgede yapılan festivaller hakkında da detaylı bilgi veren Kasım, “Serdarlı’da Sieata festivalimiz var. Görneç’te el makarnası festivalimiz var. Gönen’de, Çınarlı’da, Sütlüce’de festivallerimiz var. Nergisli’de voleybol turnuvamız var. 14 Ağustos tarihinde Serdarlı’nın kurtuluşudur ve orada büyük bir konser düzenleyerek festivalimiz olacak. Geçitkale’de büyük bir panayırımız oluyor” bilgilerini verdi.

“Planladığımız işleri hayata geçirmek için bir dönem daha devam etmek istiyorum”

Yaklaşan belediye seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, yeni dönemde yeniden aday olmak istediğini söyleyerek, hedeflerini anlattı. Kasım, “Kısmetse yeniden adayım ve devam etmek istiyorum. Özellikle birleşen belediyelerde zaman çok daha hızlı geçti. Reformu tamamlamak ve belediyeleri birleştirmek adına hem personel yapısını, maaşların dengelenmesini sağlamak kolay bir süreç olmadı. Bizim birleşen belediyelerimizde çok sıkıntılar vardı bu konuda. Serdarlı Belediyesi’nin personelinin maaşı daha yüksek, Geçitkale Belediyesi personelinin maaşları daha düşüktü. Bunları sendika ile işbirliği içerisinde dengelemek, birbirine kaynaştırmak, Serdarlı ve Geçitkale bölgelerinin birleşimini sağlamak baya zaman aldı. O nedenle bölgemizde yapacak çok işimiz var. Köylerimizin eksiklikleri çok fazla. Biz geldiğimizde kadınlarımıza eğitim veren bir atölyemiz vardı. Şuanda orası 5 tane eğitmeni olan bir yer ve orada kadınlarımıza hem ev ekonomisini hem de el işi öğrettikleri bir yer durumuna geldi. Orada özel birey engelli kardeşlerimize de eğitim veriyoruz. Haftanın iki günü orada tiyatro ve elişi yapıyorlar. Ama bölgemizde daha çok eksik var. Bunları yapmak ve planladığımız işleri hayata geçirmek için bir dönem daha devam etmek istiyorum” dedi.

“Kendimize ve vizyonumuza uygun projeleri hayata geçirmek için çalışacağız”

Konuşmasının devamında Kasım, “Burada şuan kapalı bir salonumuz yoktur. 6 okulumuz, kulüplerimiz ve derneklerimiz vardır. Ancak etkinliklerini yapabilecekleri bir salon bulunmuyor. Bu da yüksek rakamda yapılacak bir projedir ve biz bunu önümüzdeki dönemde bölgemize kazandırmak istiyoruz. Daha devam eden projelerimiz de bulunmaktadır. Mersinlik’te kamp niteliğinde odalar yaptırıp, orada hem belediyeye bir gelir sağlamak hem de bölge insanımıza hizmet vermek adına bir çalışmamız var. Onu yakın zamanda başlatıyoruz ve bu dönem bitmesi mümkün değildir. Belediyenin yapısını düzletmek için araç gereç yatırımlarını yaptık ve köylerimizdeki acil eksiklikleri gidermek için bunlara öncelik verdik. Bu andan itibaren kendimize ve vizyonumuza uygun projeleri hayata geçirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Seçim çalışmalarına başlamadım. Çünkü biz zaten halkın içindeyiz”

Seçim çalışmalarına başlayıp başlamadığı konusunda da konuşan Kasım, “Seçim çalışmalarına başlamadım. Çünkü biz zaten halkın içindeyiz. Zaten bu bir seçim çalışmasıdır. Seçim odaklı bir çalışmam olmadı. Son bir ay meclis üyelerimle birlikte evleri ziyaret edeceğiz. Bunun dışında bir seçim çalışmam bulunmuyor” diye konuştu.

“2026 seçimlerinde yeniden adayım. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir”

Konuşmasının sonunda ise Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, “Kısmetse 2026 seçimlerinde yeniden adayım. Halkımız çalışmalarımızı beğendiyse desteklerini bekliyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir” diyerek sözlerini tamamladı.