Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş tarafından yapılan açıklamaya göre, Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresinde drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçurulmasına yönelik yasak, ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacak.

Açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uyması istenirken, kurala aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.