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“Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen’in, ‘hayır’ oyuna rağmen Yönetim Kurulu’nda kararın alındığını” ifade eden Serdaroğlu, basın mensuplarını, Bakanlık önüne davet etti.

Basın açıklamasının saat 10.00’da yapılacağını duyuran Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan, kararı imzalamamasını isteyeceklerini belirtti.

2 kaçak daha tutuklandı

2 kaçak daha tutuklandı

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun, aylık 8 bin Euro maaşla danışman alma kararı ürettiğini” savunarak, bakanlık önündeki açıklamayla kararın protesto edileceğini kaydetti.

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