Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nun, aylık 8 bin Euro maaşla danışman alma kararı ürettiğini” savunarak, bakanlık önündeki açıklamayla kararın protesto edileceğini kaydetti.

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Basın açıklamasının saat 10.00’da yapılacağını duyuran Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’ndan, kararı imzalamamasını isteyeceklerini belirtti.

“Hür-İş Federasyonu ve Türk-Sen’in, ‘hayır’ oyuna rağmen Yönetim Kurulu’nda kararın alındığını” ifade eden Serdaroğlu, basın mensuplarını, Bakanlık önüne davet etti.