İkas Süpermarket ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu’nun el ele vererek bu yıl ilk kez düzenlediği İKAS HEALTH RUN Kros-Yol Koşusu Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde 19 Ocak Pazar günü koşucularıyla buluşuyor.

10 kilometrelik parkurlarda koşulacak olan etkinlikte, Genel Klasman ve 5 farklı yaş grubundan sporcular yarışacak. Hem profesyonel hem de amatör sporcular için unutulmaz bir deneyim olacak bu etkinlikte, sürpriz hediyeler de katılımcıları bekliyor.

İkas Müdürü Bayram Demirdağ, şirketlerinin düzenlediği yeni etkinliğin temel amacının topluma sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve spor bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

"Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Hareket Ediyoruz"

Demirdağ, sözlerine ,"İkas olarak, toplumun sağlığına ve mutluluğuna önem veriyoruz. Bu etkinlikle, insanları hareket etmeye, spor yapmaya ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik etmek istiyoruz. Aynı zamanda, sporun sosyal bir aktivite olduğunu ve insanların bir araya gelerek daha güçlü bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu düşünüyoruz."

Kuzey Kıbrıs’ta Sporun Yaygınlaşması Hedefi

Etkinliğin bir diğer önemli amacı da Kuzey Kıbrıs’ta sporun daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. "Kuzey Kıbrıs’ta spor potansiyeli oldukça yüksek. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve sporun her yaştan insanın hayatına dokunmasını sağlamak istiyoruz. Bu etkinlik, sporun sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu gösteriyor."Bu nedenle her yıl düzenli olarak Ocak ayının 3. Haftası’nda gerçekleştirilerek gelenekselleştirilmesi hedefleniyor dedi.

İKAS HEALTH RUN spor etkinliği için kayıtların son günü 17 Ocak 2025 Cuma, saat 17:00 olup; kskbilet.org üzerinden detaylı bilgi ve biletlerinizi satın alabilirsiniz.

İKAS HEALTH RUN 10 kilometrelik kros-yol koşusu saat 09:00 da başlayacak. Yarışmacılar koşu başlangıç noktasına otobüslerle ücretsiz olarak ulaştırılacak.