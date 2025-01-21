Dereceye giren sporculara madalya, Near East Hayat Sigortası ,Yakın Doğu Hastanesinden kalp check up ve para ödülleri takdim edildi. Erkekler kategorisinde dereceye giren yaışmacılara ödüllerini İkas Süpermarket Müdürü Bayram Demirdağ verirken, kadınlar kategorisinde dereceye giren yaışmacılara ödülleri ise Atletizm Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı tarafından takdim edildi.

İkas Süpermarket Müdürü Bayram Demirdağ, etkinliğin amacının topluma sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve spor bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

"Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Hareket Ediyoruz"

Demirdağ, “ İkas olarak, toplumun sağlığına ve mutluluğuna önem veriyoruz. Bu etkinlikle, insanları hareket etmeye, spor yapmaya ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik etme alışkanlığını aşılamak istiyoruz. Aynı zamanda, sporun sosyal bir aktivite olduğunu ve insanların bir araya gelerek daha güçlü bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu düşünüyoruz."dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta Sporun Yaygınlaşması Hedefi

Etkinliğin bir diğer önemli amacı da Kuzey Kıbrıs’ta sporun daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak. "Kuzey Kıbrıs’ta spor potansiyeli oldukça yüksek. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve sporun her yaştan insanın hayatına dokunmasını sağlamak istiyoruz. Bu etkinlik, sporun sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu gösteriyor."Bu nedenle her yıl düzenli olarak Ocak ayının üçüncü haftasında düzenlenecek olan İKAS HEALTH RUN koşularının, kısa sürede geleneksel bir hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

İKAS HEALTH RUN Spor Etkinliğinde Şampiyonlar Ödüllerini Kavuştu

Heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan İKAS HEALTH RUN dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

Yarışmanın birincileri 30.000 TL, ikincileri 20.000 TL üçüncüleri ise 10.000 TL para ödülünün sahibi oldu.

Dördüncü , beşinci ve altıncı olan sporculara Near East Hayat Sigortası hediye edilirken, yedinci ve sekizinci olan sporcular Yakın Doğu Hastanesinden kalp check up kazandı.

İkas Süpermarket ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu tarafından değerlendirilen 10 km’lik koşuda dereceler şu şekilde oluştu:

KADINLAR KATEGORİSİ ERKEKLER KATEGORİSİ

1 EZGİ KAYA 1 AZAT DEMİRTAŞ

2 JULIIA ZOZUVA 2 BAHATTİN ÜNEY

3 MELDA ÜNAL 3 HAKAN TAZEGÜL