Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Career Talks” kapsamında geçen Pazartesi Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen etkinlikte Alaqad, savaş bölgelerinden yaptığı haberleri ve insan hikâyelerine odaklanan çalışmalarını anlattı.

Etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy, Alaqad’ın Gazze’deki savaş sürecinde ana akım medyada yer almayan içerikleri görünür kılmasının, sahadan aktardığı içeriklerin gazetecilik açısından ilham verici olduğunu söyledi.

DAÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Sonuç Zorlu, etkileşimi ve iş birliğini teşvik eden platformların hem mezunları desteklediğini hem de mevcut öğrencilere ilham verdiğini dile getirdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Career Talks” serisinin öğrencileri başarılı isimlerle buluşturan önemli bir platform olduğunu belirterek, Alaqad’ın gazetecilik etiği ve dijital medya alanındaki deneyimlerinin ilham verici olduğunu söyledi.

Öte yandan etkinlik öncesinde Alaqad, DAÜ Rektörü Kılıç’ı makamında ziyaret ederek üniversitede aldığı eğitimin kariyerindeki rolüne işaret etti.