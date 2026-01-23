Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22 Ocak 2026 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında yangın çıktı. Yangının, fritözün açık unutulması ve içerisindeki yağın aşırı ısınarak alevlenmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Yangın, işletme çalışanı tarafından söndürülürken, olayda muhtelif beyaz eşyalar ile ahşap raf ve tavan yanarak zarar gördü.

Aynı gün saat 15.30 sıralarında, Ötüken’de Adaçay Sokak’ta bulunan bir ikametgahta da yangın meydana geldi. Yangının, şömine bacasından çıkan kıvılcımların ahşap çatıyı tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık 25 metrekarelik ahşap çatı yanarak zarar gördü.

Her iki yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.