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Tuncay Karail (E-36) bir üniversitede alçıpan montajı yaptığı sırada yaralandı. Spiral makinesindeki kesme ucun kırıldığı ve Karail’i boynundan yaraladığı açıklandı. Karail’in tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Öte yandan dün gece 23.30 sıralarında Güzelyurt’ta da iş kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında, Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Saif Ali (E-19), dikkatsizliği sonucu kullandığı forkliftin devirmesiyle yaralandı. Ali, sağ ayağında kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

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