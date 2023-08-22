Yer Lapta... Evinde ölü olarak bulundu Yer Lapta... Evinde ölü olarak bulundu

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi'ne bünyesindeki Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı, ülkeye ithal edilmek istenen yakıtların kalitesini denetlemek üzere 14-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında analizler gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonucunda, 10 adet kömür numunesi incelendi ve bu numunelerden elde edilen sonuçlar, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) standartlarını sağlamayan 2 farklı ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girmesine onay verilmedi.