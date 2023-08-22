Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma Dairesi'ne bünyesindeki Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı, ülkeye ithal edilmek istenen yakıtların kalitesini denetlemek üzere 14-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında analizler gerçekleştirildi. Yapılan analizler sonucunda, 10 adet kömür numunesi incelendi ve bu numunelerden elde edilen sonuçlar, TSE (Türk Standartları Enstitüsü) standartlarını sağlamayan 2 farklı ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye girmesine onay verilmedi.