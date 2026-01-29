Saat 08.00 sıralarında Paşaköy’de sakin 52 yaşındaki Derviş Ayalı, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu. Olay yerine çağrılan görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, Ayalı’nın vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

Aynı gün saat 23.00 sıralarında ise Gönyeli’de sakin 67 yaşındaki Hanife Azak, ikametgahında yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Azak’ın ölüm nedeninin de yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.