Endonezya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Direktörü Kristi Endah Murni, olayın incelendiğini açıkladı. Cumartesi günü Ulusal Taşımacılık Güvenliği Komitesi (KNKT) tarafından yayımlanan bir rapora göre, 25 Ocak'ta Kendari'den başkent Jakarta'ya giden uçağın iki pilotu, 28 dakika boyunca uykuda olduğu belirtildi.

Uyuyan Pilotlar Uçağı Tehlikeye Soktu

Raporda, pilotların uykuda olduğu süre zarfında uçağın rotasından saparak tehlikeli bir duruma sebep olduğu ifade edildi. Neyse ki, olayın sonucunda herhangi bir zarar gözlenmedi. KNKT'nin raporunda, ikinci pilotun kaptan pilotu uçuş öncesinde yeterince dinlenmediği konusunda bilgilendirdiği belirtildi. İkinci pilotun kalkıştan önce yarım saat kadar uyuduğu ve uçağın seyir irtifasına ulaşmasının ardından kaptan pilotun dinlenmeye çekilerek kontrolü ikinci pilota bıraktığı kaydedildi. Kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra, kontrolü alan ikinci pilotun istemeden uykuya daldığı rapor edildi. Kaptan pilot, uçak rotasından sapmadan önce kontrol merkeziyle iletişim kurmaya çalıştı. Ancak, kaptan pilotun uyanmasıyla kontrol merkeziyle iletişim yeniden sağlandı.

Pilotun İkiz Bebekleri Olduğu Açıklaması

KNKT raporunda, ikinci pilotun bir aylık ikiz bebekleri olduğu ve bebeklerle ilgilenmek için geceleri birkaç kez uyanmak zorunda kaldığı belirtildi. Pilotların isimleri paylaşılmamış olsa da, kaptan pilotun 32 yaşında olduğu ve ikinci pilotun 28 yaşında olduğu bilgisi verildi.