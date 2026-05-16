Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı tarafından, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) koordinasyonunda yürütülen “Yonca Projesi” kapsamında eğitim verilen personel sayısı 125'e ulaştı.

Finans sektörü başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerin mali güvenlik altyapısının güçlendirilmesi, kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve güvenli işletme anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında planlanan eğitim faaliyetlerine bugün Polis Okulu Müdürlüğü’nde devam edildi.

Vakıf'tan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı ile Bankalar Birliği iş birliğinde bugün düzenlenen eğitim programına, ülke genelinde faaliyet gösteren bankalarda görev yapan 25 personel katıldı.

Eğitim, Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli Müfettiş Muavinleri Mehmet Behlül ve Namık Kemal Baz ile Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanları Gülhan Menteş ve Polis Çavuşu Mustafa Züra tarafından verildi.

Program kapsamında katılımcılara, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası” başta olmak üzere, mali suçlarla mücadeleye ilişkin mevzuat, ilgili yükümlülükler ve sahtecilik konularında kapsamlı bilgi aktarıldı.