Tel-Sen’den verilen bilgiye göre, Dome Hotel'de düzenlenen etkinliğe sendika üyeleri, protokol temsilcileri ve davetliler katıldı.

-Gedik: “Omuz omuza verilen mücadelenin günü...”

Etkinliğin açılış konuşmasını Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik yaptı. Gedik, 17 Mayıs’ın yalnızca bir meslek günü olmadığını, emeğin, dayanışmanın ve yıllardır omuz omuza verilen mücadelenin günü olduğunu belirterek, tüm haberleşme çalışanlarının gününü kutladı.

Gedik, telekomünikasyon çalışanlarının ülkenin iletişimini ayakta tutarken hakları ve geleceği için de mücadele ettiğini söyledi.

Üredi: “Güçlü sendika üyelerine değer hissettirendir”

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi ise konuşmasında, 17 Mayıs’ın gecesi-gündüzü olmayan, afet anında ilk aranan, iletişim koptuğunda ilk sorumluluk hisseden telefoncuların günü olduğunu hatırlattı.

“Bizler sadece kablo bağlayan, santral işleten insanlar değiliz; insanları birbirine bağlayan büyük bir emeğin temsilcileriyiz” diyen Üredi, protokol hakları konusunda verilen mücadelenin çalışanın emeğine duyulan saygının mücadelesi olduğunu vurguladı.

Tel-Sen’in sadece sorun konuşan bir yapı olmadığını belirten Üredi, marka anlaşmalarından sosyal faaliyetlere, motivasyon çalışmalarından dayanışma projelerine kadar birçok alanda üyelerin yanında olduklarını kaydetti. Üredi, “Güçlü sendika; sadece hak arayan değil, üyelerine değer hissettiren sendikadır” dedi.

-Kanlı: “Örgütlülüğün artmasından memnunum”

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ömer Kanlı da konuşmasında daire çalışanlarının gününü kutladı.

Sendikanın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Kanlı, Tel-Sen’in örgütlülüğünü artırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Bıçaklı: “Tel-Sen mücadelenin ön saflarında”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, sendikanın fiber optik protokolü döneminde verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti.

Hayat Pahalılığı yasa tasarısı için Meclis’te yapılan eylemlerde de Tel-Sen’in ön saflarda yer aldığını söyleyen Bıçaklı, gece-gündüz demeden mücadelenin iletişimi olan Tel-Sen’e teşekkür etti.

Etkinliğe katılan basın mensuplarına da teşekkür eden Bıçaklı, basının emek mücadelesinin görünür kılınmasındaki rolünü vurguladı.

-Yeni logo tanıtıldı

Etkinlikte Tel-Sen’in yeni logosu Başkan Üredi tarafından tanıtıldı. Logonun; "Kıbrıs’ın bölünmüş coğrafyasında iletişimin birleştirici gücünü" temsil ettiği belirtildi.

Yeni logoda, harita üzerindeki ağ yapıları haberleşme ağlarını ve emekçilerin dayanışmasını simgelerken, mavi tonlar güveni ve kamusal hizmet anlayışını, kırmızı yapı ise mücadeleyi ve teknolojik dönüşümü ifade ediyor.

Etkinliğin sonunda Tel-Sen yönetimi, etkinliğe emek verenlere teşekkür ederek, tüm haberleşme çalışanlarının 17 Mayıs Telekomünikasyon ve Haberleşme Günü’nü kutladı.