Meclis’te ilk olarak Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere, daha sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Ardından, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de oybirliğiyle kabul edildi.

Onay Yasa Tasarısı oy birliğiyle geçti

Genel Kurul’da daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı ele alındı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, tasarıya ilişkin raporu okudu.

Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, KKTC temsilciği bulunmadığı yerlerde KKTC vatandaşlarının TC elçiliğinden hizmet almasının gerekli olabileceğini söyleyerek, TC Elçiliği’nin, KKTC yetkililerinin Türkiye’ye giremeyen KKTC yurttaşları hakkındaki yazılı ve sözlü sorularına cevap vermediğini söyledi.

Başbakanı Üstel’in konuya ilişkin yazdığı mektuba dahi yanıt gelmediğini dile getiren Özuslu, bu anlaşma imzalanırken bu konunun hükümet yetkilileri tarafından gündeme getirilip getirilmediğini sordu.

Özuslu, Dr. Okan Dağlı’nın diplomatik pasaport taşıdığı halde Türkiye’ye alınmadığını söyleyerek, KKTC yetkililerinin, vatandaşlarının haklarını savunmadığını iddia etti.

Türkiye’ye giremeyen kişileri, “N 82” ve “G 82” kodlarının ne olduğunu anlatan Özuslu, bu uygulamadan dolayı bazı insanların Türkiye’ye gitmemeyi tercih ettiğini savundu.

Özuslu, bu konuyu çözmek için adım atılmamasının “kabul edilemez” olduğunu, yasa tasarısının bu yönüyle eksik olduğunu söyleyerek, yeni bir girişim yapılıp yapılmayacağını sordu.

Töre

UBP Milletvekili Zorlu Töre, Türkiye’ye girmeyen kişilerle ilgili konunun “hassas olduğunu” ifade ederek, sebeplerin bilinmesi gerektiğini söyledi.

KKTC’ye de girişi yasak kişiler bulunduğunu belirten Töre, itham yapılmadan, yargıya sevk edilmeden ihraç edilen kişiler bulunduğunu kaydetti.

Başka ülkelerde de bu uygulamalar bulunduğunu söyleyen Töre, “TC’nin bölünmez bütünlüğüne zarar verecek açıklamalar yapma hakkına ne kadar sahipsiniz” diye sordu.

Töre, bu olayların “durup dururken olmadığını” dile getirerek, “Bu arkadaşlar neler yazmış, neler söylemiştir acaba?” dedi.

Derya

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Töre’nin Türkiye’ye alınmayan kişilerle ilgili “Provakatif bir şekilde hakikatleri saptırarak töhmet altında bıraktığını” söyledi.

Derya, Töre’nin Türkiye’ye alınmayan kişilerle ilgili “Bilgi sahibi olmadan yorum yaptığını” savunarak, bu kişilerin Türkiye’ye alınmamalarının nedeninin federal çözümü savunmaları, barış, demokrasi, adaletten yana olmaları olduğunu iddia etti.

Derya, Töre’nin “Utanması gerektiğini” söylemesi üzerine tartışmalar yaşandı.

Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu yeniden söz alarak, “Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne kasteden yazılar nerededir?” diye sorarak, söz konusu kişilerin nasıl bir milli güvenlik tehdidi yarattıklarını sordu.

Özuslu, terörist faaliyet varsa bu konuda dava açılması gerektiğini söyleyerek, “Yasalarda terör suçtur, dava açın bu kişiler yargılansınlar o zaman” dedi.

Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da bazı KKTC vatandaşlarının TC’ye alınmamasının kendilerini üzdüğünü söyleyerek, TC’nin bağımsız bir devlet olduğunu ve kendisine verilmiş bir hakkı kullandığını belirtti.

Arıklı, KKTC’nin de birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını sınır dışı ettiğini belirterek, “Keşke onların hakkını savunduğunuz gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da hakkını savunsaydınız” dedi.

Siyasi nedenlerle Rusya Federasyonuna giremediğini belirten Arıklı, bunların olağan şeyler olduğunu kaydetti.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, TC’nin ulusal güvenliğini tehdit eden kişilerin, KKTC için ne gibi ulusal tehdit olduğunun TC yetkililerine sorulması gerektiğini savundu.

KKTC’ye girişi yasaklananların tamamının geçmişinde kriminal meseleler olduğunu savunan Şahali, “TC’ye alınmayanlarla ilgili ise yargısız infazdan bahsediyoruz” dedi.

Şahali, Türkiye’den KKTC’ye gelen yetkililere bu konuyu gündeme getirdikleri söyleyerek, TC’ye alınmayan KKTC’liler ile KKTC’ye alınmayan TC’lilerin durumunun aynı olmadığını söyledi.

Hasipoğlu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, bu iki ülke arasındaki protokolün onay yasası olduğunu söyleyerek, bu onay yasasının geç kalınmış bir yasa tasarısı olduğunu kaydetti.

İçeriğine bakıldığında da konsolosluk yardımı hizmeti içerdiğini dile getiren Hasipoğlu, onay yasasının yargıya ilişkin, belge ve vize hizmetlerine ilişkin olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, konunun ve içeriğin belli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı, 31 kabul olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı onaylandı

Genel Kurul’da daha sonra Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun tasarıya ilişin raporu okudu.

Atun, yasanın uzun süredir gündemde olan beklenilen bir yasa olduğunu söyleyerek, özellikle 60 ve 63 yaşında ulaşan kişilerin, emeklilik aylığı noktasında zaman ve prim borçlanmasına imkan sağlandığını belirtti.

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, komiteye teşekkür etti.

Tasarının, 63 yaşına gelmiş beş yıla kadar prim borcu olan kişileri kapsadığını söyleyen Gardiyanoğlu, mağduriyetlerin giderildiğini belirtti.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.