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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

Ülkede yaşanan ilaç sıkıntısı ve fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Manavoğlu, “İlaç konusunda senelerdir sıkıntı yaşıyoruz. Önceden özel sektör üzerinden çözmeye çalışıyorduk ama reçete soruşturmasının ardından artık oradan da bu iş çözülemiyor. Bu soruşturmanın erken bitmesinin imkânı yok. Bunun raporlanması uzundur. Bu sürecin hızlandırılması için polise yardımcı olunması gerekiyor. Bu süreç nedeniyle, özelden bile ilaç alamıyorsunuz. Sadece reçete sıkıntısı değil eczanelerde ilaç bile bulunamıyor. Bu iş herkesi mağdur edilecek dereceye geldi. Hastalık ihmale gelmez. Hükümet edenler bu konuyu çözmek için organize olmalı” ifadelerini kullandı.