İlk kaza, saat 01.00 sıralarında Ozanköy'de Hz. Ömer Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis açıklamasına göre, 27 yaşındaki İ.O.A., 72 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla batı istikametine seyrettiği sırada, trafik ışıklarında durmak zorunda kalan E.S. (37) yönetimindeki aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kazaya neden olan sürücü tutuklandı.

İkinci kaza ise saat 07.30 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu'nda yaşandı. G.G. (20) yönetimindeki salon aracın seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç yol kenarında tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan sürücü G.G. ile araçta yolcu olarak bulunan M.K. (43) ve H.D. (21), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.