Gazimağusa'da alkollü olduğu sırada sevgilisi tarafından terk edildiği gerekçesiyle öfkesine hakim olamayan H.C. (42), bir apartmanın önünde piknik tüpü üzerine yığdığı çeşitli eşyaları çakmakla ateşe verdi.

Çıkan yangın kısa sürede apartman önünde park halinde bulunan iki araca sıçradı. Araçların ön ve arka bölümlerinde yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Olayın ardından polis tarafından tutuklanan H.C.'nin, alkol kontrolünde yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği de belirtildi. Soruşturma devam ediyor.