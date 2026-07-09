Gazimağusa'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimde durdurulan 30 yaşındaki M.K., alkollü araç kullanmaktan işlem yapılacağı sırada görevli polislere kendi kimlik bilgileri yerine başka bir kişiye ait kimlik bilgilerini verdi.

Yapılan incelemede, zanlının bu yöntemle başka bir kişi adına trafik cezası düzenlenmesini sağlayarak sahtekarlıkla kayıt temin ettiği belirlendi.

Polis tarafından tutuklanan M.K. hakkında "başkasının kimliğine bürünme" ve "sahtekarlıkla kayıt temin etme" suçlarından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.